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Отпевание духовника патриарха Кирилла Илии состоится 18 марта.

Отпевание духовника патриарха Кирилла Илии состоится 18 марта.

Скончавшегося духовника патриарха Кирилла, старца Илию, отпоют 18 марта. Обряд пройдет во вторник, как сообщил пресс-секретарь отдела по монастырям Русской Православной Церкви.

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