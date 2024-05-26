Прогноз погоды в Крыму на 26 мая 🌦 В Симферополе +18 и пасмурно В Севастополе +20 и облачно с прояснениями В Евпатории +19 и небольшой дождь В Джанкое +19 и небольшой дождь В Ялте +20 и небольшой дождь В Алуште +19 и небольшой дождь В Керчи +21 и пасмурно В Армянске +20 и небольшой дождь В Красноперекопске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +19 и облачно с прояснениями В Феодосии +20 и небольшой дождь В Судаке +20 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.