Какой сегодня праздник: 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага".
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