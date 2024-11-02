Романцев о Черчесове и сборной Казахстана: «Пока дела у него складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать!»

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.