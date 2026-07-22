Астана приостанавливает поставки нефти по КТК

Казахстан до конца недели прекратит подачу нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума к терминалу под Новороссийском, поскольку после серии атак танкерные компании стали отказываться направлять суда в район погрузки.
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