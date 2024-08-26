Ирек Файзуллин оценил успехи Калужской области в строительстве

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил успехи Калужской области в строительной отрасли и выразил слова благодарности губернатору Владиславу ШапшеВ рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил успехи Калужской области в строительной отрасли и выразил слова благодарности губернатору Владиславу Шапше.