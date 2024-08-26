НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Ирек Файзуллин оценил успехи Калужской области в строительстве

Ирек Файзуллин оценил успехи Калужской области в строительстве

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил успехи Калужской области в строительной отрасли и выразил слова благодарности губернатору Владиславу ШапшеВ рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил успехи Калужской области в строительной отрасли и выразил слова благодарности губернатору Владиславу Шапше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх