За сутки в Тульской области произошло два пожара

В Тульской области Главное управление МЧС России и его подразделения находятся в режиме "Повышенная готовность", предпринимая меры по обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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