В Харькове партизан выстрелил по зданию ТЦК из гранатомета «Муха»

На Украине насильственный загон мужчин в военкоматы уже мало кого оставляет равнодушным. Кто-то из-за страха отправиться на фронт спешно собирает деньги на немеряные взятки военкомам, кто-то бросается в холодные воды приграничных рек, чтобы сбежать из страны куда глаза глядят, а кто-то отрывает от стола пудовые кулаки и берется за оружие.