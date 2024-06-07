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В Харькове партизан выстрелил по зданию ТЦК из гранатомета «Муха»

На Украине насильственный загон мужчин в военкоматы уже мало кого оставляет равнодушным. Кто-то из-за страха отправиться на фронт спешно собирает деньги на немеряные взятки военкомам, кто-то бросается в холодные воды приграничных рек, чтобы сбежать из страны куда глаза глядят, а кто-то отрывает от стола пудовые кулаки и берется за оружие.

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