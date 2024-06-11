Выборы, выборы...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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W
Walery
Что это за партии такие...  где у них общественно-социальные направленности? Сдается..., у всех западных партий в головах только одни задницы... - в общем Макрон(ы) как образец для непонятливых.
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