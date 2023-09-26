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Дилеры прогнозируют подорожание легковых машин в России на 30% в 2023 году

Дилеры прогнозируют подорожание легковых машин в России на 30% в 2023 году

Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые автомобили в России продолжат дорожать. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30% в годовом выражении, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

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