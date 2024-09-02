В чём разница между водой из-под крана и магазинной и какую лучше пить?

Многие люди стараются употреблять здоровую пищу, а вот о качестве воды мы задумываемся очень редко. Вода из-под крана почти всегда содержит в себе если не болезнетворные бактерии, то как минимум химические загрязнители и тяжелые металлы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии