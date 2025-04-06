Срочная пенсионная выплата: кому положена и как получить

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. На срочную пенсионную выплату в России могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, сформировавшие пенсионные накопления и имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказал «РИА Новости» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.