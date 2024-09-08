Большинство переданных в Президентскую библиотеку документов времен войны долгие годы хранились исключительно в семьях

Все меньше остается очевидцев тех страшных событий, но память о них хранят дневники, воспоминания, письма «СЕГОДНЯ Я ЕЩЕ ЖИВ» Блокадные дневники содержат не просто важные детали о жизни осажденного города и ключевых событиях.
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