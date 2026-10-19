Дмитрий Григоренко покидает пост вице-премьера – главы руководителя аппарата правительства. По словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова, Григоренко сам попросился на другую работу.
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