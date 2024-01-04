Глава МИД РФ Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Об этом 4 января он сказал в рамках всероссийской акции «Елка желаний» во время разговора с девочкой Анастасией из Луганска.
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