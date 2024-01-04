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Глава МИД РФ Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Глава МИД РФ Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Об этом 4 января он сказал в рамках всероссийской акции «Елка желаний» во время разговора с девочкой Анастасией из Луганска.

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