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"Ледник Судного дня" начал таять: Названа дата, когда Европа уйдёт под воду

"Ледник Судного дня" начал таять: Названа дата, когда Европа уйдёт под воду

Учёные раскрыли, чем грозит Европе тающий "ледник Судного дня"Группа международных учёных бьёт тревогу.

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