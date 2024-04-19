Влияет ли миома матки на способность к зачатию и течение беременности? Все зависит от типа миомы матки.
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Влияет ли миома матки на способность к зачатию и течение беременности? Все зависит от типа миомы матки.