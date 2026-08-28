Военкор Коц высмеял Трампа за слова о противостоянии НАТО с Россией

Военный корреспондент Александр Коц высмеял заявления президента США Дональда Трампа относительно вероятности возникновения конфликта между НАТО и Россией, подчеркнув, что Москва не планирует атаковать альянс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии