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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Акрона» Тедеев о дебюте клуба в РПЛ: «Мы кайфуем – такой подарок сделали для области, для Тольятти. «Локо» – великий клуб, дополнительный настрой на них не нужен»

Тренер «Акрона» Тедеев о дебюте клуба в РПЛ: «Мы кайфуем – такой подарок сделали для области, для Тольятти. «Локо» – великий клуб, дополнительный настрой на них не нужен»

Команда из Тольятти играет с «Локомотивом» в первом туре чемпионата России.  – Мы кайфуем. Такой подарок сделали для целой области, для города Тольятти.

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