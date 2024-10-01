Суд разрешил поместить останки Марадоны в мавзолей в Пуэрто-Мадеро

Global Look Press/Keystone Press Agency/Alessandro Garofalo Суд разрешил перенести останки знаменитого аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны в мавзолей, который будет построен в центре города Пуэрто-Мадеро, сообщает Clarim.
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