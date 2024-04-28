Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который восстановился после тяжёлого повреждения, был встречен овациями болельщиков команды во время объявления состава на матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой».