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Рязанка стала «королевой студенческого таланта» на Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022»

Рязанка стала «королевой студенческого таланта» на Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022»

Студентка факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Полина Плотникова стала победительницей в номинации «Королева студенческого таланта» на прошедшем в Минске Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022».

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