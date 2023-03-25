Студентка факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Полина Плотникова стала победительницей в номинации «Королева студенческого таланта» на прошедшем в Минске Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022».
Студентка факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Полина Плотникова стала победительницей в номинации «Королева студенческого таланта» на прошедшем в Минске Международном конкурсе «Королева студенчества — 2022».
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