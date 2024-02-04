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Несекретные материалы

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Смогут ли европейцы подготовить ВСУ к новому наступлению против ВС РФ

Смогут ли европейцы подготовить ВСУ к новому наступлению против ВС РФ

После провального контрнаступления украинских войск летом-осенью 2023 года на Украине и Западе вновь заговорили о возможности проведения в 2024 году еще одной масштабной наступательной операции против российских сил, пока украинские мужчины в селах окончательно не закончились.

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