Популярный блогер Аяз Шабутдинов задержан по подозрению в мошенничестве Елена ГалицкаяПопулярный российский блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве.
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