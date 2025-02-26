Из отношений пропал секс: почему виновата женщина

Секс – неотъемлемая часть здоровых отношений. Когда он исчезает, это вызывает тревогу и вопросы. Часто ответственность за это возлагается на женщину, но так ли это на самом деле? Давайте разберемся в причинах, по которым женская роль может сыграть ключевую роль в угасании сексуального желания в паре.