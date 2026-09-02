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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: фестиваль с музыкой и шопингом в аутлете Новая Рига

Повод выйти из дома: фестиваль с музыкой и шопингом в аутлете Новая Рига

Обновить гардероб к осеннему сезону можно не только в торговом центре: 6 сентября за покупками приглашает аутлет Новая Рига, где шопинг совместят с музыкой и развлечениями.

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