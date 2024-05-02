В Алтайском крае полицейские, школьники и общественники приняли участие в эколого-патриотической акции «Сад памяти»

В память о ветеранах Великой Отечественной войны и органов внутренних дел в сквере возле мемориала памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, в городе Бийске участники акции высадили саженцы сосен.
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