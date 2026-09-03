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Финляндия закрыла границу с Россией до 2028 года

Финляндия закрыла границу с Россией до 2028 года

Граница с Россией будет закрыта до конца 2028 года из-за высокой угрозы несанкционированного въезда. Ранее срок действия закона истекал в 2026 году.

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