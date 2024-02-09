В Алтайском крае полицией задержаны сбытчики наркотиков среди участников закрытых вечеринок

Сотрудники 6 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке Росгвардии провели спецоперацию по задержанию наркосбытчиков, распространявших «синтетику» среди участников закрытых вечеринок – так называемых городских тусовщиков.