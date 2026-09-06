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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Когда будете скучать по лету, смотрите на картины этого художника. Его называют Моне XXI века

Когда будете скучать по лету, смотрите на картины этого художника. Его называют Моне XXI века

Говард Беренс (Howard Behrens) — американский художник-живописец, которого заслуженно именуют Моне XXI века.

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