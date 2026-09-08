Грибная пора пришла на Кубань: главные грибные направления нашего края

Сентябрь на Кубани традиционно открывает один из самых активных периодов грибного сезона. После летней жары леса постепенно набирают влагу, а первые осенние дожди создают благоприятные условия для появления новых грибных волн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ультиматум Зеленс...
- Срочно! Зеленский...
- Дело «Рыбаря» обо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым