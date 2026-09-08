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Грибная пора пришла на Кубань: главные грибные направления нашего края

Грибная пора пришла на Кубань: главные грибные направления нашего края

Сентябрь на Кубани традиционно открывает один из самых активных периодов грибного сезона. После летней жары леса постепенно набирают влагу, а первые осенние дожди создают благоприятные условия для появления новых грибных волн.

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