Захоронение «вторым этажом» обнаружено на месте братской могилы военных летчиков в Приморье

В Приморье проводится проверка по информации в СМИ об обнаружении других захоронений на месте братской могилы экипажа военного самолета Ту-14Т, потерпевшего катастрофу при выполнении полета 2 июля 1954 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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