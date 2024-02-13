Захоронение «вторым этажом» обнаружено на месте братской могилы военных летчиков в Приморье

В Приморье проводится проверка по информации в СМИ об обнаружении других захоронений на месте братской могилы экипажа военного самолета Ту-14Т, потерпевшего катастрофу при выполнении полета 2 июля 1954 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.