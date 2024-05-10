Полиция задержала подозреваемого по делу об отравлении 19 человек в Астрахани

Полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков, ставших причиной смерти пяти человек. Фигурант прибыл из Центральной Азии и сбывал вещества с помощью сети тайников, рассказали в УМВД России по Астраханской области.
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