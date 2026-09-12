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Царьград

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СК просит помощи в поисках пропавшего в Кушве Антона Осипенко

СК просит помощи в поисках пропавшего в Кушве Антона Осипенко

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту исчезновения Антона Осипенко 1996 года рождения.

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