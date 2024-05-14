Захарова, отвечая Сунаку, указала, что именно Киев обстреливает Запорожскую АЭС

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая руководителю правительства Великобритании Риши Сунаку, указала, что именно Украина обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.
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