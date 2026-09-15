Врач Каверина: организм может реагировать на осень ещё до похолодания

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Медицинского института РУДН Елена Каверина рассказала, что организм может реагировать на приближение осени ещё до снижения температуры.
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