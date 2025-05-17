Багдад останется опорой принятия решений в арабских странах

Багдад всегда будет оставаться ареной для совместных арабских действий, источником силы и власти, а также опорой арабского принятия решений, заявил премьер-министр Мухаммед Аль-Судани, 17 мая в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии