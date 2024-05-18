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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Интересно, а Русский лес он скоро валить перестанет, этот  ССЫ...?"Китай не собирае...
  • Серж Южанин
    Это наша горькая расплата за то, что пришли к тем же казахам, защитили с востока от джунгар, а с юга от узбеков, выле...Ушла легенда. Мы ...
  • Серж Южанин
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Ушла легенда. Мы потеряли Байконур. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище

Ушла легенда. Мы потеряли Байконур. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище

5 мая 12K прочитали 11 апреля 2024 года стал днем, который навсегда останется в истории российской космонавтики.

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Комментарии
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Серж Южанин
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2 час.
Серж Южанин
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2 час.
Серж Южанин
Это наша горькая расплата за то, что пришли к тем же казахам, защитили с востока от джунгар, а с юга от узбеков, вылечили от туберкулёза и вшей, дали алфавит, театр, да дали всё - города, промышленность, железные дороги, целину... Из юрт вытащили, умываться и есть ложкой научили, читать-писать заставили,  интеллигенцию национальную вырастили. Земель казачьих  казахам кучу прирезали, целину освоили, автономию, а затем и отдельную республику подарили... Их ещё недавно научили,что перед тем, как нужду справить надо с коня слезть и штаны снять... И вот уже второе поколение русских, родившихся там, слышит в свой адрес: оккупанты.... Тут нужен или Чингиз-Хан, или стальная рука Москвы !
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2 час.

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