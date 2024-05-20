Соли уксусной кислоты упростят добычу тяжелой нефти

Предложенный метод поможет повысить энергоэффективность применяемых технологий. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Industrial & Engineering Chemistry Research.
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