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Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 30,21 процентка җитте

Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашучылар саны Мәскәү вакыты белән 09:35 сәгатькә 30,21 процентка җитте.

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