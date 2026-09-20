Алиханов проголосовал на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга России Антон Алиханов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на избирательном участке в Калининграде, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
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