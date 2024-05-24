Китайский аналог H&M может начать работать в стране

Китайский молодежный бренд Semir планирует открывать в России от 60 магазинов с 2025 г. В горизонте 7-10 лет их количество может вырасти до 500, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелицу REC + retail group Наталию Кермедчиеву.