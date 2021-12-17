НЕВСКИЕ НОВОСТИ

402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Спонсор расшифровки катренов Нострадамуса Президент и Правительство РФии.Нострадамус предр...
  • вылитый литой
    восстановите все порушенное за 30 лет и нищета сама себя изживет ,но до этого у вас ума не хватает.......Путин назвал борь...
  • Борис Антонов
    Отфотошопили?Смольный отчиталс...

«Нам дешевого не надо — все правильно»: петербуржцы с сарказмом восприняли новость о подорожании проезда

Смольный утвердил очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Смольный утвердил новые тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте с 1 января 2022 года, сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх