«Нам дешевого не надо — все правильно»: петербуржцы с сарказмом восприняли новость о подорожании проезда

Смольный утвердил очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Смольный утвердил новые тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте с 1 января 2022 года, сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Смольный утвердил очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Смольный утвердил новые тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте с 1 января 2022 года, сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.
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