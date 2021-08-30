В Оренбургской области сотрудники полиции подготовили подарки детям ГКОУ «Детский дом» города Орска

В рамках проходящей акции «Помоги пойти учиться» сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Орское» Сергей Кудашев, Роман Симаченко, Наталья Долгачева совместно с руководителем молодежной палаты города Орска Ириной Самойленко и членами молодежной палаты вручили канцелярские принадлежности воспитанникам ГКОУ «Детский дом» города Орска.
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