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В Оренбургской области сотрудники полиции подготовили подарки детям ГКОУ «Детский дом» города Орска

В Оренбургской области сотрудники полиции подготовили подарки детям ГКОУ «Детский дом» города Орска

В рамках проходящей акции «Помоги пойти учиться» сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Орское» Сергей Кудашев, Роман Симаченко, Наталья Долгачева совместно с руководителем молодежной палаты города Орска Ириной Самойленко и членами молодежной палаты вручили канцелярские принадлежности воспитанникам ГКОУ «Детский дом» города Орска.

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