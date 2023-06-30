Военное обозрение

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«Ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю» - официальный представитель Пентагона

«Ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю» - официальный представитель Пентагона

Официального представителя Пентагона Патрика Райдера журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Байдена склоняется к поставкам Украине ракет ATACMS.

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