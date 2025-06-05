Самим нужнее: Пентагон отдал армии США предназначенное Украине оружие для борьбы с дронами Сергей Рыжов.

The Wall Street Journal пишет, что администрация Дональда Трампа перенаправляет ключевую технологию противодействия дронам, предназначенную для Украины, на нужды американских войск, что свидетельствует об уменьшении приверженности Пентагона обороне Киева.
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