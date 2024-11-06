Недоступная доступность: для астраханских семей уменьшается возможность найти приемлемое жилье

Поскольку вслед за ценами на квартиры «полетела» и арендная плата. Так вышло, что почти одновременно в медиапространстве появились две серьезных публикации на одну тему: исследование Аналитического центра сервиса Дом.
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