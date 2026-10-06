Мишустин поручил усилить защиту данных на "Госуслугах"

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал Минцифры усилить защиту учетных записей на портале "Госуслуги", обеспечив дополнительную безопасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Госдумы Р...
- Росстандарт утвер...
- Полиция применила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым