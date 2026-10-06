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Царьград

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Мишустин поручил усилить защиту данных на "Госуслугах"

Мишустин поручил усилить защиту данных на "Госуслугах"

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал Минцифры усилить защиту учетных записей на портале "Госуслуги", обеспечив дополнительную безопасность.

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