Директор "Спартака" Кахигао заявил, что клуб не планировал подписывать Дзюбу

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что нападающий Артем Дзюба не имел никаких шансов оказаться в клубе этим летом.
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