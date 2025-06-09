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Царьград

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Для семей участников СВО Архангельская область планирует организовать паломничество на Соловки

Для семей участников СВО Архангельская область планирует организовать паломничество на Соловки

Для семей погибших участников СВО в Поморье запустят пилотный проект по паломничеству на СоловкиДля семей погибших участников СВО будет организовано паломничество на Соловки для восстановления душевного равновесия.

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